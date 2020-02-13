Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Минобороны США вынуждено снова отложить ввод в строй базы противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashorе. Об этом заявила представитель Агентства по ПРО США Хизэр Кавалье, сообщает 13 февраля Bloomberg.

Она отметила, что ввод базы в строй ожидается не в 2020-м, а в 2022 финансовом году, который в США начнётся 1 октября 2021 года. Изначально предполагалось, что создание базы в посёлке Редзиково под Слупском завершится в 2018 году.

Ранее, 10 февраля, директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл заявил на брифинге, что база готова на 92%, но компания-субподрядчик столкнулась с трудностями.

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