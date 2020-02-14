Тбилиси, , 07:46 — REGNUM Новая волна антиправительственных выступлений, поднявшаяся в Грузии, объединила даже таких оппозиционеров, которые до сих пор знать друг друга не желали. В чем заключается новый подход, благодаря которому все противники властной «Грузинской мечты» смогли двинуться единым фронтом, рассказывает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Грузинский парламент Parliament.ge

Чтобы объединить усилия всех грузинских оппозиционеров, достаточно было, как оказалось, отвлечься от надуманной тематики «российской агрессии» и заняться практическими делами. В качестве удачной точки приложения оппозиционных сил выступила так и не проведенная конституционная реформа, которую даже лидер партии власти Бидзина Иванишвили обещал провести, а потом провалил на голосовании.

Такое развитие событий настолько огорчило США и ЕС, что речь зашла даже о персональных санкциях против недостаточно демократичного Иванишвили — мол, сказал, что будет реформа, — так делай, несмотря ни на какие голосования. Вероятно, такой подход разделяют и грузинские оппозиционеры, в боях за конституционную реформу позабывшие о привычных обвинениях в адрес Москвы.

Читайте статью Авигдора Эскина «Безрусофобная волна протестов в Грузии».