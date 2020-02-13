Варшава, , 15:15 — REGNUM Посольство РФ в Польше не получало обращения по планируемому визиту премьер-министра республики Матеуша Моравецкого в Смоленск, сообщил 13 февраля представитель российской дипмиссии.

«Официального обращения по вопросу визита Моравецкого 10 апреля сего года в Смоленск российской стороне не поступало», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий подтвердил в своем блоге поездку в Смоленск и Катынь на 10-летие «смоленской катастрофы» и 80-летие Катынского расстрела. В канцелярии отметили, что в настоящее время визит Моравецкого согласовывается. При этом не предполагается встречи глав правительств России и Польши.

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