Дамаск, 13 февраля 2020, 15:14 — REGNUM Резолюция с осуждением геноцида армянского народа на территории Османской империи в начале ХХ века принята сирийским парламентом. Об этом сообщает 13 февраля сирийское агентство SANA.
Депутаты Народного совета Сирии проголосовали в поддержку резолюции единогласно.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году принял Сенат США. Власти Турции осудили это решение.
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