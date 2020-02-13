Дамаск, , 15:14 — REGNUM Резолюция с осуждением геноцида армянского народа на территории Османской империи в начале ХХ века принята сирийским парламентом. Об этом сообщает 13 февраля сирийское агентство SANA.

Депутаты Народного совета Сирии проголосовали в поддержку резолюции единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году принял Сенат США. Власти Турции осудили это решение.

Читайте также: Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев при колонизации Америки

А также: Над Турцией нависла тень Геноцида армян 1915 года