Лондон, , 15:09 — REGNUM Китайские военные провели анализ, как выход Британии из ЕС повлияет на интеграцию в сфере обороны в рамках Европейского союза. Об этом сообщает сайт Народно-освободительной армии Китая China Military Online.

Китайские эксперты пришли к двоякому выводу — «для европейской оборонной интеграции изменения, вызванные Brexit, являются горько-сладкими».

С одной стороны, уменьшился военный потенциал Евросоюза, т.к. Британия является ядерной державой и одной из крупнейших стран ЕС по размеру расходов на военные нужды. По оценке американского аналитического центра Rand Corporation, Brexit ослабит потенциал коллективной обороны ЕС примерно на четверть.

До Brexit Великобритания планировала дальнейшее увеличение своих расходов на оборону в ближайшие несколько лет и обещала достичь целевого показателя в два процента от своего ВВП. В то же время эта страна также входит в число немногих ведущих стран Европы по расходам на оборонные НИОКР. Франция, Германия и Великобритания вносили 92% средств в двухмиллиардный фонд оборонных исследований и разработок ЕС.

С другой стороны, Британия была осторожна в отношении углубления европейской оборонной интеграции, поскольку она просто рассматривала её как дополнение к механизму коллективной обороны НАТО. Лондон считал и считает, что европейская военная безопасность лучше всего достигается через НАТО, и европейский военный потенциал также должен быть развит в рамках НАТО.

Данный подход Британии явно противоречил цели ЕС по укреплению стратегической оборонной автономии. В последние годы Британия голосовала против плана ЕС по безопасности и оборонному сотрудничеству в рамках ЕС, а также препятствовала основным инициативам и плану по увеличению бюджета Европейского оборонного агентства.