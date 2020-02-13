Киев, , 15:07 — REGNUM Лидером доверия граждан Украины на сегодняшний день является президент страны Владимир Зеленский, которому доверяют 49%.

Соответствующие результаты соцопроса были представлены сегодня, 13 февраля, в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что не доверяют Зеленскому 39% граждан. Президент Украины остается единственным топ-политиком в стране в положительным балансом уровня доверия.

На втором месте оказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 36%, (соответственно — не доверяют — 63%). Любопытно, что парламенту как институту власти доверяют 22% граждан, не доверяют — 69%.

Социологи отмечают, что опрос проводился с 3 по 7 февраля среди населения Украины в возрасте старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность составила 1,525 респондентов, погрешность репрезентативности исследования: не более 2,5%.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля были обнародованы данные соцопросов, согласно которым рейтинг президента Зеленского впервые за время его нахождения на посту главы государства упал ниже 50%.