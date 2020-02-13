Вашингтон, , 15:20 — REGNUM 12 февраля глава правительства Косово Альбин Курти прокомментировал требования специального представителя президента США Дональда Трампа Ричарда Гренелла о снятии пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины без замены её на режим взаимности в отношениях с Сербией.

В интервью для косовского телеканала KTV Курти заявил, что у Гренелла «много энергии и нет дурных целей», однако он не может с ним во всем согласиться.

«Я проявил (политическую, прим. переводчика) волю к снятию пошлины 100% и это должно произойти только после введения принципа взаимности. Я не считаю, что нужны и пошлина, и взаимность. Мы внимательно прислушиваемся друг к другу, и это не предполагает, что мы согласны во всем. Мы разработаем принцип взаимности. Трамп (президент США Дональд Трамп) не раз заявлял, что взаимность — это его любимое слово. В настоящее время в отношениях между Косово и Сербией не действует режим взаимности. Товары с косовской маркировкой не могут быть ввезены в Сербию. Это могла бы сделать и Республика Косово, и так работает режим взаимности. Мы вправе запретить сербским грузовикам въезд в Косово, поскольку у нас нет соглашения о дорожном транспорте. Мы двигаемся медленно, обдуманно, надежно и точно обозначим, что имеем в виду под взаимностью», — заявил косовский премьер-министр.

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