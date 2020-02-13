Мапуту, , 15:07 — REGNUM Наблюдатели от Европейского союза (ЕС) сообщили о «поразительной» фальсификации результатов выборов, прошедших в октябре 2019 года в Мозамбике. Об этом передает ВВС Africa.

В своем отчете наблюдатели от ЕС заявили, что они зафиксировали мошенничество практически на всех этапах избирательного процесса. Компетентность и авторитет мозамбикской избирательной комиссии были не просто поставлены под сомнение ЕС, но и осмеяны, отмечают репортеры.

Со своей стороны, африканские наблюдатели не сообщали о нарушениях при подсчете голосов.

Напомним, выборы, призванные помочь закрепить подписанное по итогам десятилетий гражданской войны мирное соглашение, выиграла правящая партия ФРЕЛИМО. Однако, по словам экспертов, несмотря на критический доклад, он вряд ли изменит политический климат в Мозамбике. Оспаривание результатов выборов в судебном порядке, как это недавно произошло в соседнем Малави, считается маловероятным.

Как передавало ИА REGNUM 12 февраля, Питер Мутарика, действующий президент Малави, был лишен победы на выборах 2019 года по решению Конституционного суда африканской страны.

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