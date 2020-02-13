Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Корпус морской пехоты США будет сокращён. Его численность в настоящее время составляет 186 200 человек. В 2021 году эта цифра будет составлять 184 100 человек. Таким образом, число морских пехотинцев снизится на 2100 человек. Об этом пишет военный новостной ресурс Military.com.

Это первое сокращение численности Корпуса морской пехоты США с 2016 года. Тогда корпус был сокращён на 20 тысяч человек, что было вызвано резким уменьшением количества военных операций в Афганистане и Ираке.

Бюджетный запрос на финансирование Корпуса морской пехоты США на 2021 финансовый год сопоставим с бюджетом 2020 года. Сейчас ВМС США запросили на корпус 46 миллиардов долларов. В 2020 году бюджет составлял 45,9 миллиарда долларов.

Сокращение личного состава Корпуса морской пехоты обосновано «частью более крупных реформаторских инициатив, направленных на внутреннее генерирование ресурсов, чтобы реинвестировать в модернизацию и повышение боевой мощи». Такая формулировка содержится в бюджетном запросе на 2021 финансовый год. Кроме того, ожидается повышение денежного довольствия морских пехотинцев на 3%.