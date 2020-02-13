Минск, , 14:56 — REGNUM «Рассчитываем, что Белоруссия будет идти по пути демократизации и соблюдения прав человека», — заявил журналистам сегодня, 13 февраля в Минске глава швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис по итогам переговоров с высшим руководством постсоветской республики.

Сегодня в белорусской столице Кассис провёл переговоры с Александром Лукашенко, который сообщил гостю, что «Белоруссию часто называют восточной Швейцарией» и он не против такого определения. Кассис также не стал возражать.

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Кассис также провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, подробно обсудив проблему соблюдения властями постсоветской республики прав человека. Накануне пришло известие на тему предоставления политического убежища, которое запросил сбежавший на Запад с признанием в соучастии в убийстве белорусских политиков бывший сотрудник МВД Белоруссии Юрий Гаравский.

Швейцарский дипломат пообещал поддержку официальному Минску в процессе демократизации. Он также напомнил, что Берн последовательно и везде выступает против применения смертной казни — эту тему Кассис обсудил с Макеем и Лукашенко.

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