Брюссель, , 14:58 — REGNUM Беспокойство приговором, вынесенным Верховным судом Грузии бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулаве, 13 февраля высказал лидер «Европейской народной партии» Дональд Туск на своей странице в соцсети Twitter.

«Я обеспокоен осуждением Угулавы и преследованием грузинских оппозиционных политиков, — написал Туск. — Правящая элита должна обеспечить справедливую конкуренцию».

Он также отметил, что недопустимо использовать для политической борьбы систему правосудия.

Как передавало ИА REGNUM, Угулава был осужден за расхищение бюджета столицы в его бытность мэром. Его приговорили к лишению свободы на 3 года и 2 месяца. В связи с тем, что Угулава также является одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», приговор многие расценили как давление властей на оппонентов.

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