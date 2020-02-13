Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Общая численность Сухопутных войск США в 2021 финансовом году составит 1 млн 012 тыс. 200 военнослужащих. В общую численность американской армии входит численность Национальной гвардии и резерва. Активный компонент Сухопутных войск США в 2021 году составит 485 900 человек, то есть количество военнослужащих на действительной военной службе. Это на 900 человек больше, чем в 2020 финансовом году. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Бюджетный запрос на СВ США в военном бюджете на 2021 финансовый год составляет 178 миллиардов долларов, на 2 миллиарда долларов меньше бюджета на 2020 финансовый год. В 2021 финансовом году командование Сухопутных войск США намерено сконцентрироваться на повышении боевой готовности, модернизации и личном составе.

В 2022 году армия США собирается иметь в своём составе не менее двух третей всех бригад на самом высоком уровне боевой готовности. В сфере боевой подготовки упор будет делаться на конкуренцию с армиями Китая и России. Общая программа модернизации Сухопутных войск США должна быть завершена в 2028 году.

Генерал-майор Сухопутных войск США Пол Чемберлен заявил: «В то время как мы боролись с терроризмом и борьбой с повстанцами, наши близкие конкуренты и противники модернизировались с использованием новых технологий и возможностей, делая на них ставку, чтобы лишить нас конкурентных преимуществ. Китай и Россия разрабатывают сложные системы вооружений и передовые возможности для срыва наших военных развёртываний и операций».