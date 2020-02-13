Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Министерство обороны США 11 февраля 2020 года опубликовало бюджетный запрос на военную разведку на 2021 финансовый год, который, кстати, в США начался с 1 октября 2020 года и закончится 30 сентября 2021 года.

Общая сумма финансирования военной разведки состоит из двух частей: базовый бюджет и финансирование чрезвычайных операций за рубежом. Всего на эти цели Пентагон намерен получить 23,1 миллиарда долларов. Сообщается также, что программа военной разведки направлена на поддержку Стратегии национальной обороны, принятой в 2018 году.

По мнению министерства обороны США, обнародование общей суммы финансирования на военную разведку не ставит под угрозу какую-либо засекреченную деятельность. Однако никакие другие цифры бюджета военной разведки или детали её программы опубликованы не будут, поскольку они остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности.

Общая сумма запрошенного военного бюджета США на 2021 финансовый год составляет 705,4 миллиарда долларов. В частности, на зарубежные военные операции Пентагон хочет получить около 69 миллиардов долларов, из которых на «прямые военные нужды» — 20,5 миллиарда, на содержание баз — 32,5 миллиарда, а также 16 миллиардов на иные расходы.