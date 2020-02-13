Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Конвертоплан CMV-22B заменит устаревшие палубные транспортные самолёты C-2A Greyhound, которые были созданы ещё в середине 1960-х годов. Первая машина этой марки уже поступила в ВМС США. Она будет использоваться для доставки персонала и высокоприоритетных грузов с береговых баз на атомные авианосцы в море.

Первый CMV-22B первоначально будет базироваться на военно-морской авиабазе Северный остров в Сан-Диего, а затем на военно-морской авиабазе Норфолк.

Конвертоплан производится консорциумом компаний Bell Textron Inc., Textron Inc. и Boeing. ВМС США собираются закупить 48 таких самолётов. CMV-22B может перевозить грузы массой 6000 фунтов (2,7 тонны) на расстояние до 1150 морских миль (2130 километров).

Вариант CMV-22B имеет радиоприемник повышенной частоты вне прямой видимости, систему оповещения пассажиров и улучшенную систему освещения для погрузки грузов. Самолёт также будет способен самостоятельно транспортировать силовой модуль двигателя F-35C Lightning II.

По словам полковника морской пехоты США Мэттью Келли, руководителя программы для V-22 Joint Program Office (PMA-275), «CMV-22B позволит флоту поставлять авианосным ударным группам то, что им нужно для проецирования морской мощи, в любое время и в любом месте».