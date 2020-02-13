Джакарта, , 14:38 — REGNUM Россия признает, что финансовые проблемы являются одним из препятствий на пути к завершению контракта о покупке российских истребителей Су-35. Об этом, как сообщает Sindonews, заявила посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва.

«Конечно, есть технические проблемы. Но они могут быть решены. Есть успешные примеры таких стран, как Индия, Турция, Вьетнам. Многие страны покупают Су-35, поэтому мы можем это решить», — заявила Людмила Воробьёва.

По словам посла, Су-35 является одним из лучших истребителей в мире.

«Индонезия — наш друг, и мы хотим, чтобы они были лучшими. Мы производим все виды военной техники, которые могут понадобиться Индонезии», — продолжила Людмила Воробьёва.

Кроме того, Россия уважает право Индонезии выбирать, у кого и что покупать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вихид Суприяди заявил, что в процессе закупки российских истребителей Су-35 есть сложности именно технического характера.

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