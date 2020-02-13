Алеппо, Сирия, , 14:36 — REGNUM Наступление джихадистов на юго-западе провинции Алеппо вечером 12 февраля 2020 года не увенчалось успехом, несмотря на помощь турецких военных. Террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики из поддерживаемого Турцией Фронта национального освобождения попытались продвинуться по западной оси города Кафр-Халаб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники среди сирийских военных.

Однако наступление джихадистов будет недолгим, поскольку Сирийская арабская армия смогла отбить нападение и установить полный контроль над всеми районами, которые подверглись атаке. Боевики понесли потери в живой силе. Потери сирийских войск минимальны.

Этой атаке джихадистов предшествовали взрывы смертников из «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и интенсивные артиллерийские удары со стороны турецкой армии. Турки применяли реактивные системы залпового огня Т-122 «Сакарья» и самоходные гаубицы Т-155 «Фиртина».

Следует заметить, что исламисты в течение нескольких последних дней предпринимали неоднократные попытки продвинуться на юго-западе провинции Алеппо, однако все они оказались неудачными.