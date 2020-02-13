Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Тройка судей Санкт-Петербургского городского суда вынесла решение по уголовному делу 71-летнего уроженца Грузии, бывшего гражданина Украины Виктора Прозорова, которого обвинили в государственной измене по статье 275 УК РФ.

Это дело под грифом «совершенно секретно» рассматривалось в закрытом режиме коллегией из трех судей, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый находится под стражей.

Виктор Прозоров был признан судом виновным в государственной измене. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

По данным издания «Фонтанка.ру», Прозоров родился в 1948 году в Тбилиси. Работал в одном из старейших проектно-конструкторских предприятий на территории бывшего СССР — севастопольском ЦКБ «Черноморец». После развала Союза Виктор Прозоров остался в Крыму, получил гражданство Украины. Он дослужился до должностей директора и главного конструктора ЦКБ «Черноморец». В 2015 году Прозоров, как житель Крыма, вошедшего в состав РФ, получил российское гражданство.

Также изданию стало известно, что род деятельности Прозорова был связан с регулярными командировками, в том числе в дальнее зарубежье — Иран и Китай, с Украиной он тоже связи не разрывал.

После ареста в мае 2018 года в ряде украинских СМИ сообщалось, что Прозоров был задержан за контрабанду запчастей к военной технике, якобы он привез в Россию 10 конденсаторов, которые, возможно, имеют двойное назначение.