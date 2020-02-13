Москва, , 14:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог выполнить взятые на себя обязательства по разделению воюющих в Сирии боевиков на «плохих» и «хороших». Об этом 7 февраля заявил политолог Александр Асафов в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается Эрдогана, я думаю, до кризиса в российско-турецких и турецко-сирийских отношениях ещё далеко хотя бы потому, что очевидно, что Эрдоган не смог выполнить те обязательства, которые он на себя взял. Он говорит сейчас несколько иначе, но факт остаётся фактом. Те решения по сепарации боевиков на плохих и хороших, которые он должен был сделать, он не выполнил», — заявил Асафов.

Напомним, что 10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.