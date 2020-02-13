Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Обвинительный приговор, вынесенный Верховным судом Грузии в отношении бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, усугубил напряженность в стране, но переговоры между политическими оппонентами крайне необходимы. Об этом говорится в заявлении Европейского союза, опубликованном 13 февраля.

«Жизненно важно продолжать диалог между парламентским большинством и оппозицией для достижения консенсуса по избирательной реформе, которая наилучшим образом отражает волю грузинского народа», — говорится в сообщении.

Также в Европарламенте обещали находится в постоянном контакте с коллегами из Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» прибыли в Брюссель для объяснения евродепутатам ситуации, происходящей в стране. Для того, чтобы парламентарии Европы могли убедиться в законности приговора, вынесенного Угулава, делегация предложила им направить в Грузию специальную комиссию.

Также стоит отметить, что после ареста Угулава в оппозиции Грузии заявили о прекращении переговорного процесса с властями.

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