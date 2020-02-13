Москва, , 14:28 — REGNUM Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину) неизвестно о предложении российской стороны самой судить фигурантов дела о катастрофе малайзийского «Боинга». Об этом он рассказал 13 февраля РБК.

«Я ничего об этом не знаю», — сказал Стрелков.

Он подчеркнул, что не изменил свою позицию относительно дела MH17. Где бы ни проходил суд, ополчение Донбасса не причастно к гибели лайнера, сказал Стрелков.

Как сообщало ИА REGNUM, Стрелков входит в число четырёх человек, обвиняемых Национальной прокуратурой Нидерландов в гибели малайзийского лайнера рейса МН17 летом 2014 года в Донбассе. Трое из них — российские граждане. Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус ранее сообщил, что Россия просила передать ей рассмотрение дела в отношении своих граждан, но власти королевства Москве отказали.

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