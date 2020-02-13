Москва, , 14:24 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко фактически признался, что Украина не собиралась выполнять Минские соглашения, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание Порошенко о Минских соглашениях.

«Поразительная откровенность в словах Порошенко. Он, если перевести сказанное им на русский язык, сказал следующее: «Минские соглашения мы подписали, понимая, что мы никогда их выполнять не будем», — сказал Морозов. — Но Минские соглашения — это не роман, который кто-то хочет читать, а кто-то не хочет. Это документ, освещённый Советом безопасности, и есть участники этого процесса, которые тоже поставили под ним свои подписи. Последняя встреча с участием нынешнего президента Украины показала одну очень важную вещь — Европа по-прежнему привержена минским соглашениям».

Напомним, как сообщалось ранее, Порошенко заявил, что главное, что дали Украине Минские соглашения, — это «драгоценное время» для системного развития армии.

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