Москва, 13 февраля 2020, 14:24 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко фактически признался, что Украина не собиралась выполнять Минские соглашения, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание Порошенко о Минских соглашениях.
Напомним, как сообщалось ранее, Порошенко заявил, что главное, что дали Украине Минские соглашения, — это «драгоценное время» для системного развития армии.
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