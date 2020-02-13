Джакарта, , 14:15 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что Москва готова помочь Джакарте в строительстве атомной электростанции, сообщает Sindonews.

«Если Индонезия решит построить атомную станцию, мы будем рады помочь. Поскольку у нас есть опыт, у нас есть проекты в 12 странах, таких как Индия, Бангладеш, Узбекистан, Турция и другие», — заявила посол Российской Федерации в Джакарте.

По словам Людмилы Воробьёвы, Москва усилила безопасность на каждом ядерном объекте, который был построен, как внутри страны, так и за рубежом.

Кроме того, Россия готова обучить будущих индонезийских космонавтов.

«Если Индонезия хочет, чтобы мы обучали космонавтов, мы готовы это сделать», — отметила Людмила Воробьёва.

Напомним, Россия подготовила ряд космонавтов из соседней Индонезии, таких как Малайзия и Вьетнам.

Читайте также: Новая правда об отношении Индонезии к России