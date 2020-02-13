Москва, , 14:14 — REGNUM Организаторы социологических исследований иногда могут действовать подобно напёрсточникам, манипулируя данными. Об этом заявил 13 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение соцопроса об отношении российских и украинских граждан друг к другу.

Песков воздержался от выводов, отметив, что ему неизвестна степень достоверности и детали исследования, а его итоги могут оказаться результатом «социологической изощрённости». Он напомнил, что ранее проходил опрос об уровне доверия российскому президенту Владимиру Путину, который вызвал жаркую дискуссию, вплоть до обвинений в манипулировании.

«Очевидно, что этим инструментарием можно зачастую играть как в напёрстки», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи назвали долю российских и украинских граждан, которые негативно относятся друг к другу. Для России этот показатель составил 47%, а для Украины — 39%.

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