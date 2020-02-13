Москва, , 14:14 — REGNUM Сирийские войска в Идлибе ведут борьбу с террористами на территории своей страны, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он может провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Песков отметил, что пока нельзя говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт.

«В любом случае, здесь идет речь не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что 12 февраля военнослужащие США открыли огонь по гражданским лицам в сирийской провинции Хасеке, в результате чего погиб 14-летний ребёнок.

Боренков подчеркнул, что только благодаря усилиям российских военных, прибывших к месту инцидента, удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны американских военнослужащих к пункту их базирования возле населённого пункта Химо.

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