Москва, , 14:12 — REGNUM На фоне конфликта между турецкими и сирийскими силами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прибегнуть к своему характерному дипломатическому стилю. Об этом 7 февраля заявил политолог Александр Асафов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что Эрдоган сейчас для себя в привычной стадии переговоров. Турецкая делегация готовится посетить Москву в ближайшее время для обсуждения этих и других острых вопросов. Он не готов воевать с Дамаском, он не готов воевать с Россией. И вчерашнее заявление о том, что США и НАТО должны как-то больше участвовать в сирийском конфликте — это привычная часть торга для Эрдогана», — заявил Асафов.

Напомним, что 10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.