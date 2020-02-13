Минск, , 14:05 — REGNUM Белорусский госконцерн «Белнефтехим» предложил российским компаниям поставлять нефть на НПЗ республики по «давальческим» схемам. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков 12 февраля заявил журналистам о готовности обсуждать «обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую» при поставках нефти в Белоруссию. По его словам, поставки нефти этой российской компанией возможны в случае договорённости.

Накануне, сообщает РИА Новости, пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что Белоруссия предложила российским компаниям, владеющим АЗС в этой постсоветской республике, давальческую схему для поставок нефтепродуктов на их заправки. По его словам, суть схемы в том, что компании будут поставлять нефть для переработки на оба белорусских НПЗ с последующей реализацией нефтепродуктов на белорусских бензоколонках.

Ввиду отказа белорусской стороны от подписания контрактов с российскими поставщиками нефти с 1 января отгрузка сырья для Новополоцкого и Мозырьского НПЗ была остановлена. Александр Лукашенко потребовал от поставщиков отказаться от премии (около $10 за тонну), что не устроило пятёрку крупнейших российских компаний.

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По неофициальной информации, поступиться премией смог лишь близкий к белорусскому лидеру бизнесмен Михаил Гуцериев — для компаний его группы «Сафмар» была согласована поставка 750 тысяч тонн российской нефти в I квартале 2020 года. Новополоцкий НПЗ также получил 86 тысяч тонн норвежской нефти через порт Клайпеды.

Всего в 2020 году «Белнефтехим» намеревался переработать 24 млн т нефти — в декабре 2019 года был подписан баланс Союзного государства. Однако затем Минск воспротивился подписанию контрактов.

Проблема обсуждалась 7 февраля Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. По итогам первый зампред белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил 9 февраля в телеэфире, что Белоруссия требовала и получила нефть по «мировой цене». На следующий день, 10 февраля он же заявил, что Белоруссия намерена покупать российскую нефть по цене в 83−85% от мировой. По факту на данный момент не известно ни об одном контракте на поставку в Белоруссию российской нефти (кроме гуцериевских компаний «Русснефть» и «Нефтиса»).

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