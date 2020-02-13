Сеул, , 14:09 — REGNUM В связи с распространением пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Южной Корее зафиксировали спад посещаемости и сокращение продаж на традиционных рынках. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 12 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично посетил столичный рынок Намдэмун, где встретился с торговцами.

В рамках своего визита глава государства подробно расспросил сотрудников рынка о нынешнем положении торговцев, те, в свою очередь, пожаловались, что из-за коронавируса число посетителей сократилось более чем на треть.

Президент также заявил, что ситуация с вирусом постепенно улучшается, и в скором времени экономическая активность населения страны восстановится.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин пообедал вместе с работниками рынка, а также призвал граждан страны возвращаться к обычной жизни, акцентировав внимание на том, что при соблюдении рекомендаций минздрава причин для опасений нет.

В администрации президента также приняли решение закрывать служебные кафетерии и столовые в течение трех месяцев (по пятницам), чтобы оказать поддержку предприятиям общественного питания.