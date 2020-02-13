Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе положительно отозвался о намерении бывшего грузинского президента Георгия Маргвелашвили вновь заняться политической деятельностью, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Хочу вам сказать, что Георгий Маргвелашвили был тем президентом, который не позволил [лидеру правящей партии «Грузинская мечта», бизнесмену] Бидзине Иванишвили взять под мышку эту значительную институцию. Это очень важно и, соответственно, мной приветствуется его возвращение в политику», — сказал Хазарадзе.

Лидер «Лело» добавил, что пока он не обсуждал данный вопрос с экс-президентом.

Напомним, Маргвелашвили заявил о своем возвращении в политику 12 февраля. Причиной для этого он назвал рост «влияния» России в Грузии, который якобы наблюдается с лета 2019 года.

Стоит отметить, что в октябре 2012 года Маргвелашвили стал министром образования в правительстве, которое возглавлял Иванишвили, а в феврале 2013 стал его заместителем. При поддержке партии «Грузинская мечта» он стал президентом Грузии в ноябре 2013 года, сменив Михаила Саакашвили. Хазарадзе тогда состоял в «Грузинской мечте».

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