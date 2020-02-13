Москва, , 13:59 — REGNUM США не рассматривают своих союзников на Ближнем Востоке как равноправных союзников. Об этом 7 февраля заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Для американцев это всё инструментарий. Это не друзья, не равные партнёры, не люди, с которыми они вместе с вершины холма наблюдают за этим миром. Отсюда отношение такое — и к нам то же самое. Я имею в виду тех, кто командует процессами в Вашингтоне, оно приблизительно такое. Пусть никто в этом плане не заблуждается», — заявил Климов.

По его мнению, в отношении Турции и сирийских курдов Вашингтон придерживается политики «разделяй и властвуй» — курды требуются для того, чтобы своевременно давить на «болевые точки» Турции. Однако при необходимости ничто не мешает Вашингтону их предать, как это произошло при выведении войск из курдских регионов, когда Турция объявила о намерении занять всю северную границу Сирии в зоне шириной 30 километров.

«То, что они делают с курдами, они могут проделать с кем угодно. Надо будет — с канадцами это сделают, с австралийцами, англичанами. Надо будет — сделают. Вот и всё», — отметил Климов.