Берлин, , 14:18 — REGNUM В Германии вспоминают жертв бомбардировки союзными войсками города Дрезден 75 лет назад. Об этом 13 февраля сообщает Associated Press.

По данным историков, за три дня ковровых бомбардировок, прошедших с 13 по 15 февраля, осуществляемых авиацией Соединенных Штатов и Великобритании, погибли по меньшей мере 25 тыс. человек.

Несмотря на то, что нацистская Германия являлась виновником Второй мировой войны, чудовищные бомбардировки Дрездена не были оправданы. Помимо гражданского населения здесь также был нанесен серьезный урон архитектуре древнего города, представляющей культурную ценность.

В настоящее время данное событие продолжает раскалывать немецкое общество, представители правых партий страны, в том числе «Альтернатива для Германии», утверждают, что в Дрездене погибли по меньшей мере 100 тыс. человек.

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