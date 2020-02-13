Минск, 13 февраля 2020, 13:57 — REGNUM Белоруссия не может оказаться вне сферы интересов крупных соседей, заявил глава МИД страны Владимир Макей, сообщило 13 февраля информационное агентство БелТА.
Во время общения со СМИ, после переговоров с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, журналисты задали Макею вопрос о возможном выходе Белоруссии и зоны российского влияния.
Макей рассказал, что, несмотря на это, у Белоруссии и Швейцарии много общих интересов, многие из которых обсуждались на сегодняшней встрече.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей и Кассис торжественно открыли посольство Швейцарии в Минске .
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