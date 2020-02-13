Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Решения о продлении сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ не принято. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Он также не уточнил, когда Россия представит свою позицию по данному вопросу. «Своевременно», — сказал Песков.

Напомним, 12 февраля министр энергетики России Александр Новак провел встречу с представителями нефтяных компаний РФ. Многие российские нефтяники после встречи высказались за продление сделки ОПЕК+.

Технический комитет ОПЕК+ ранее высказался за сокращение добычи нефти на второй квартал на 600 тыс. баррелей в сутки.