Москва, , 13:52 — REGNUM Русофобия на Украине последние несколько лет была возведена в ранг внутренней государственной политики, сказал 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал результаты исследования «Левада-центра» и украинских социологов, согласно которым отношение граждан РФ к Украине и ее жителей к России ухудшилось.

«Русофобия возведена — по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет — буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», — сказал он.

Песков добавил, что такая политика не могла не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений по отношению к России. Также представитель Кремля отметил, что даже при изменении основ этой русофобской политики потребуется продолжительное время.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного «Левада-центром», в последнее время жители России стали хуже относиться к Украине. Если в сентябре о хороших отношениях говорили 56% граждан РФ, то в январе 2020 года их доля снизилась до 42%. Плохо относятся к Украине 47% респондентов (в сентябре 2019 года — 31%). 56% опрошенных считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен.

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