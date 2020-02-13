Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собрал за январь 2020 года рекордные $60 млн для поддержки своей избирательной кампании, об этом 13 февраля сообщает Associated Press.

Таким образом, к предстоящим президентским выборам действующий глава государства уже имеет свыше $200 млн. В планах у главы Белого дома собрать $1 млрд.

Аналитики их команды Трампа связывают подобный успех с делом по импичменту президента, провалившемуся в Сенате.

Напомним, в конце 2020 года в США состояться очередные президентские выборы. Республиканскую партию на них будет представлять действующий глава государства Дональд Трамп. Кандидат от демократов определиться позднее.

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