Москва, 13 февраля 2020, 13:51 — REGNUM Российско-сербские отношения достигли уровня истинного стратегического партнёрства благодаря высокому доверию и интенсивному сотрудничеству. Это отметил глава МИД России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме, направленной своему сербскому коллеге Ивице Дачичу в связи с Днём государственности Сербии.
Лавров выразил уверенность, что многовековая дружба и взаимная поддержка поможет сильнее углубить отношения Москвы и Белграда и реализовать все намеченные планы.
«Это полностью соответствует интересам народов России и Сербии, а также укрепляет безопасность в Балканском регионе», — говорится в телеграмме Лаврова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поздравил с Днём государственности Сербии президента этой страны Александра Вучича. Праздник отмечают в Сербии 15 и 16 февраля.
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