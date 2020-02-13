Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Командирование миссии Европарламента (ЕП) в Грузию для ознакомления с материалами дела по экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава вполне возможно, так как подобное уже происходило с Мальтой. Об этом 13 февраля рассказал журналистам вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, сообщает Общественное телевидение.

«Такая практика, насколько я помню, была на Мальте, когда была командирована миссия Евросоюза. Мы являемся ассоциированными членами ЕС. Поэтому в связи с данной темой не будет разности мнений», — заявил Вольский.

Как передавало ИА REGNUM, делегация от грузинского парламента в Брюсселе предложила евродепутатам создать группу, которая приедет в Грузию и ознакомится с уголовным делом Угулава, получившего 3 года и 2 месяца за растрату бюджета столицы. Это предложение сразу прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишивили, сказав, что подобный формат не предусмотрен в ЕП.

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