Москва, , 13:40 — REGNUM США не относятся к Турции как к равному партнёру и в связи с этим активно используют сирийских курдов как удобный инструмент для сдерживания внешней политики Анкары и контроля над ней. Об этом 7 февраля заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Это называется «разделяй и властвуй». Курды нужны США для того, чтобы удержать Турцию в узде. Они никогда не относились к Турции как к равному партнёру. Они вообще ни к кому не относятся как к равному партнёру. И для того, чтобы эти младшие партнёры или, как говорят в определённых кругах, шестёрки, вели себя правильно, нужны всякие разные подобия… (таких противовесов)», — заявил Климов.

«Не хочу обижать курдов, но в данном случае курды используются Вашингтоном именно с этой целью», — указал он.