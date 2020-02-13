Минск, 13 февраля 2020, 13:27 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и Швейцарии Владимир Макей и Иньяцио Кассис торжественно открыли посольство Швейцарии в Белоруссии, сообщило 13 февраля информационное агентство БелТА.
Посольство находится по адресу Минск, площадь Свободы, 11. В сентябре 2019 года послом Швейцарии был назначен Клод Альтерматт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова предоставить наилучшие условия швейцарским инвесторам.
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