Москва, , 13:21 — REGNUM США не интересует выполнение своих союзнических обязательств перед Турцией. Об этом 7 февраля заявил главный редактор интернет-издания «МК в Турции» Яшар Ниязбаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Российская позиция более чувствительна в этом вопросе. Она не ведёт себя так, как ведёт Америка. Россия не состоит с Турцией в каком-то союзе или блоке, в каком-то военном союзе. А США состоят. И несмотря на это, они абсолютно, получается, нечувствительны к тем проблемам, о которых заявляет Турция», — заявил Ниязбаев.

«Есть ощущение, что курды для них большие союзники. Тем более когда мы понимаем, чего американцы хотят. А что они хотят, Трамп говорит открыто — там есть нефть и мы хотим её контролировать», — указал он.

12 февраля представитель возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз сообщил, что американские военные попали под обстрел в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, после чего открыли ответный огонь.

Как указал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, в ходе стрельбы пострадали мирные жители: в результате погиб 14-летний подросток, ещё один человек получил ранения.

Эскалацию конфликта удалось пресечь в результате вмешательства российских военные, которые вывели американскую колонну в направлении пункта базирования.