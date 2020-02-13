Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Проведение досрочных парламентских выборов в Грузии в 2020 году вполне возможно. Такое предположение 12 февраля высказал бывший вице-спикер грузинского парламента, лидер Консервативной партии Звиад Дзидзигури в эфире телеканала «Палитраньюс».

Политик предположил, что досрочные выборы в парламент могут пройти в мае или апреле. Он отметил, что это возможно по действующему законодательству Грузии, но власти в этом случае окажутся в невыгодном положении.

«В случае проведения досрочных выборов власти останутся проигравшими, поскольку на этом фоне перенос выборов на более ранний срок будет воспринят населением как фактор давления оппозиции, что даст психологическое преимущество оппозиции», — сказал Дзидзигури.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии нарастает политический конфликт между правящей партией «Грузинская мечта» и объединившейся оппозицией. Оппозиционные партии требуют к парламентским выборам 2020 года перейти на пропорциональную схему голосования. Проведение выборов назначено на октябрь.