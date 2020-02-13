13 февраля 2020 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 13:19 — REGNUM Председатель Ассоциации фермеров Волыни Руслан Хомич поделился мыслями о том, что сейчас происходит с рынком земли, передают «Волинські Новини» (Луцк). Когда началось обсуждение законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения на Украине, волынские фермеры обратились в консульство Польши, затем направили обращение в Киев. По его словам, на территории Украины Ассоциация исчерпала свои возможности, апелляции к депутатам Верховной рады не принесли результатов. Фермеры выступают категорически против возможности юридическим лицам покупать украинскую землю, они стоят на позиции, что собственником земли сельскохозяйственного назначения должно быть только физическое лицо — «гражданин Украины, который живет на этой земле, обрабатывает ее и защищает». В случае принятия законопроекта о земле в том виде, в каком он есть сейчас, страна перестанет существовать, предупредил Хомич.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак, сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Не случайно в день его назначения была уволена представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Валерия Лутковская. На ее место был назначен генерал-майор СБУ, спецназовец, экс-руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ Геннадий Кузнецов. «Это была идея Ермака. Будут и другие изменения. Команду планируют усиливать. И в первую очередь это касается международной сферы», — заявили изданию источники. По информации портала, в ближайшее время министерство по делам ветеранов, временно «оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено на два ведомства: одно будет заниматься ветеранами, другое — «оккупированными» территориями и переселенцами. И последнее возглавит юрист, противник Минских соглашений, экс-представитель Украины в политической подгруппе Минской группы Алексей Резников. «Можно сказать, что идею о разделении министерств подсказал Ермак. Он же активно продвигал Резникова на эту должность. Не случайно его собеседование проходило в присутствии премьер-министра, президента и на тот момент его помощника Ермака. Последний активно рекламировал Резникова президенту. Основная идея в том, чтобы сделать реально работающее министерство, оперативно принимающее решения, а не то, что было раньше. Его полномочия планируют расширить, деятельность связать с Минским процессом», — рассказал источник в команде президента Украины Владимира Зеленского. В офисе президента также ходят слухи об отставке министра иностранных дел Вадима Пристайко. По информации нескольких собеседников, глава МИД в целом устраивает Зеленского, но вряд ли сработается с Ермаком, который захочет поставить своего человека. «Возможно, будут и другие перестановки в силовом блоке. Вопрос не в том, чтобы уволить, а в том, чтобы найти замену. Если бы были достойные кандидаты, то уже завтра правительство бы обновилось на 80%. А так нас ждет замена 2−3 министров в ближайшее время», — сказал источник. Помимо этого, в скором времени Владимир Зеленский планирует «заняться» регионами и уволить самых неэффективных глав облгосадминистраций.

На Закарпатье бастуют международные автомобильные перевозчики, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). О нарастающих кризисных явлениях в области международных автоперевозок перевозчики предупреждали власть уже давно. Многодневные простои транспорта на границах, недостаточное количество разрешений на право осуществления перевозок по территориям иностранных государств негативно влияют на конкурентоспособность способность отечественных транспортных компаний ставя их на грань выживания. Последней каплей стало введение с 1 января 2020 (без соответствующих консультаций со специалистами транспортной отрасли, без проведения подготовительно-разъяснительной работы, а, главное, вопреки существующей нормативно-правовой базе) электронного бронирования разрешений, что фактически парализовало работу международных автоперевозчиков. Более того, на презентацию этого транспортного портала министерство инфраструктуры даже не пригласило перевозчиков, для которых эта услуга и предвидится! В результате значительно вырос простой автотранспорта. Непродуманная политика по выдаче разрешений на международные автоперевозки только в январе этого года способствовала сокращению более чем на 5000 рейсов (по сравнению с январем прошлого года). Украинские международные автоперевозчики приняли решение провести акцию протеста.

Международные перевозчики протестуют из-за уменьшения квот на транзитные перевозки для Черновицкой таможни, поддерживают тему BukNews (Черновцы). Примерно 30 грузовиков ездили по дороге от Магали в пункт пропуска «Порубное» и обратно. По словам водителя Алексея Пешко, автомобильная инспекция слишком долго выдает разрешения на транзитные перевозки. Участники акции требуют отменить электронное бронирование этих документов. Водители пытаются привлечь внимание государства. Они говорят, что в этом году на всю страну выдали только 15 000 лицензий, что очень мало. «В прошлом году этих разрешений нам выдали вдвое больше. Сейчас такое малое количество, бизнес не развивается, компании не получают достаточно денег и водители просто не получают зарплату. Многие уезжают работать за границу. Не знаем, долго так протянем», — жалуются дальнобойщики. Люди вышли с плакатами «Власть, останови уничтожения украинского перевозчика!». Акцию протеста устроили также и в правительственном квартале Киева.

Президентом Польши и Украины призывают 9 мая в Киеве провести украинский-польский парад, пишет «Збруч» (Галичина). Соответствующую петицию на сайте президента Украины зарегистрировал львовский общественный деятель Юрий Антонюк. Несколько ранее с этой инициативой выступил крымский блогер Али Татар-Заде. «9 мая 1920 года в Киеве прошел совместный парад победы Войска Польского и Армии УНР. Столицу Украины освободили от московитов двумя днями ранее, 7 мая. Это круглая дата — 100 лет. Вы можете сделать ее памятной, забив гвоздь в гроб «победобесия», — призывает Татар-Заде. — Заберите 9 мая у красных, у московитов, у ваты — заберите себе». Антонюк в петиции напоминает, что идею совместного чествования Варшавской битвы 1920 года подал президент Польши Анджей Дуда во время посещения Освенцима президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы, граждане Украины, поддерживаем предложение Дуды и предлагаем в ознаменование непреходящей общей победы и 100-летия совместного парада Войска Польского и Армии УНР 9 мая 1920 года в освобожденном от московско-большевистских войск Киеве должным образом отметить этот славный юбилей, в частности, провести 9 мая 2020 года в столице Украины совместный украинско-польский военный парад победы с приглашением к участию руководителей государств — членов НАТО, Грузии и Молдовы, рассмотреть возможность участия в параде военных подразделений этих стран», — предлагает Антонюк.

Качественное молоко херсонцы вскоре в Польше будут искать, прогнозирует «Новий день» (Херсон). На Херсонщине «молочные реки» мелеют, но цена на молоко остается стабильной. В прошлые годы, да еще и в конце зимы, оно обычно дорожало, но не сейчас. Перерабатывающие предприятия с конца осени как платили, так и платят за литр сырья индивидуальным хозяйствам от 5,5 до 7 гривен. Впрочем, литр молока с высоким процентом жирности (3,2%) переработчики готовы покупать и по 9−13 гривен, но на рынке такой товар — редкость. Руководители заводов Херсонщины, которые производят масло, сыры и кефир, отмечают: если бы был стабильный спрос на продукцию, то и за сырье можно было платить дороже. Но отечественные предприятия просто не выдерживают конкуренции с зарубежным импортом. Переработчики той же Польши могут продавать свою продукцию дешевле и при этом не оставаться в проигрыше. А чего им проигрывать, если качественное сырье для них доступно — молоковозами ее по всем окрестным деревням собирать не надо. И налог на добавленную стоимость для них составляет всего 6%, тогда как на Украине почти в четыре раза больше. Вот все и жалуются на жизнь: владельцев рогатых кормилиц не устраивает, что молоко слишком дешевое, переработчиков — что оно плохого качества, а потребителей — что сыр, сметана и кефир дорогие.

Российских гастролеров, заявленных в спектакле в Харькове, 10 лет не пустят на Украину, рассказывает «Редпост» (Харьков). В Харькове спектакль «Идеальный свидетель» заявлен на 18 марта и, по информации сайта продажи билетов, три четверти мест уже выкуплено. Группа граждан России прибыла в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Сотрудникам Государственной пограничной службы Украины они сообщили, что едут на гастроли. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель» и согласно уверениям относительно них нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях. Однако выяснилось, что двое из россиян являются актерами, «незаконно» посещали временно «оккупированную» территорию Крыма, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде на Украину и проставили запрет въезда сроком на 3 года. Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки. Остальные граждане России отказались ехать на Украину. После завершения всех процедур их вернули в Молдавию. Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно, надеясь, что им все же удастся попасть на Украину. Отдельные иностранцы четко понимали о наличии у них запрета на въезд. Граждане России вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля. Двое из них были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет.

5 февраля 2020 года правительство отменило право областных советов согласовывать решения на выдачу специальных разрешений на добычу углеводородов, передает «Полтавщина» (Полтава). Председатель комиссии топливно-энергетического комплекса Полтавского облсовета Сергей Мамоян выступил с резкой критикой действий правительства: «Отобрав у облсоветов права согласовывать спецразрешения на добычу нефти и газа, правительство лишило общины средств на развитие и развитие. То, что кабмин пытается представить как антикоррупционные меры, на самом деле — централизация и монополизации рынка добычи углеводородов. Такое решение не только может вызвать подорожание топлива, но и грозит энергозависимости страны в целом». В течение 2018−2019 годов бюджет Полтавщины получил дополнительно более 1 млрд грн от «Укргаздобыча», ДТЭК и других компаний по добыче углеводородов. Такие поступления в бюджет, говорит Мамоян, стали возможными только благодаря тому, что областные советы могли влиять на выдачу разрешений на разработку месторождений.

Общины Днепропетровщины не спешат переходить в Православную церковь Украины, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В 2019 году только четыре православные общины в Днепропетровской области перешли «под крыло» ПЦУ. Это один из самых низких показателей на Украине. Такие данные приводит «24 канал» со ссылкой на исследование Центра социального мониторинга и Института социальных исследований им. Александра Яременко. Есть на Украине три области, в которых ни одна община не перешла в ПЦУ — это Запорожская, Херсонская и Луганская области. На одном уровне с Днепропетровщиной — Кировоградская и Сумская области. В 2019 году на Украине действовало 18 тысяч 315 православных общин, из них Украинской православной церкви Московского патриархата — 12 тысяч 437.

Приморский районный суд Одессы частично удовлетворил иск директора Одесского художественного музея, известного художника Александра Ройтбурда к областному совету, информирует «Думская» (Одесса). Судья Денис Донцов признал незаконным и отменил сентябрьское решение собрания об увольнении Ройтбурда. «Требование о восстановлении на должности не удовлетворено, поскольку истец на сегодня продолжает работать», — уточнил судья. В областном совете пока не комментируют решение Приморского районного суда. У органа местного самоуправления есть 30 дней на подачу апелляции. Решение о досрочном расторжении контракта с Ройтбурдом депутаты облсовета приняли на сессии 4 сентября. Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый отказался подписывать распоряжение об увольнении директора музея.

Бандеровцы потребовали от Службы безопасности Украины «покарать» ветер за падение флага Украины в Одессе, пишет «Таймер» (Одесса). Руководство Южного отделения Института национальной памяти потребовало от правоохранительных органов открыть дело в связи с обрушением стойки с государственным флагом возле Одесского дома профсоюзов. Как заявили в институте, речь идет не о случайном происшествии, а об осознанном «надругательстве над государственными символами». «Наши сотрудники даже осмотрели флагшток и увидели, что болты, которые его скрепляли, были специально разболтаны», — отметили в учреждении и обратились к полиции и СБУ с просьбой найти и «покарать» осквернителей флага. По словам представителей института, на Куликовом поле также были замечены листовки «антиукраинского содержания», что дополнительно может свидетельствовать о диверсии. Впрочем, в интернете уже появилось видео с наружных камер наблюдения, которое любезно предоставили одесские коммунальщики в день падения флагштока. На этой записи видно, что стойку с государственной символикой специально никто не ронял. Напомним, что Южное отделение Института национальной памяти возглавляет в настоящее время активист одесского Евромайдана, украинский националист Сергей Гуцалюк — давний сторонник сноса памятника основателям Одессы на Екатерининской площади.

Венгры Закарпатья стали причиной конфликта между венгерским правительством и оппозицией, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Депутат Европейского парламента от венгерской оппозиционной партии Momentum Каталин Чех попала под обстрел «тяжелой артиллерии» из-за позиции по Украине. Она в интервью RTL-club раскритиковала правительство Виктора Орбана за «неадекватную политику» и позицию по обучению закарпатских венгров на государственном языке (то есть украинском). Либеральный политик поставила под сомнение стремление Орбана защитить венгерское национальное меньшинство в Закарпатье, руководствуясь лишь «национальными чувствами». Также Чех не понимает, почему Будапешт блокирует евроатлантическую интеграцию Киева и практически вмешивается во внутренние дела соседнего государства, что может угрожать стабильности всего региона. Это заявление вызвало бурные эмоции. Первым отреагировал госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер. Он обвинил оппозиционеров в предательстве национальных интересов и зарубежных венгров. «Если для политика не важны венгры, проживающие за границей, то и живущие в Венгрии не будут! Не будем даже сомневаться… На самом деле Каталина Чех напала не на правительство, а на закарпатских венгров… Ей не нравится, что венгерское правительство блокирует процесс евроатлантической интеграции Украины, заявляет, что это угрожает стабильности региона… Мы не блокируем интеграционный процесс Украины ради забавы, но потому, что у нас нет других средств и мы не хотим приносить закарпатских венгров на алтарь мировой политики. Каталина Чех и Momentum сделали это», — подчеркнул Менцер. Депутат Европарламента закарпатка Андреа Бочкор считает заявление Чех возмутительным. «Начиная с 2014 года, украинская власть постоянно ограничивает право на язык и образование закарпатских венгров, запугивая лидеров общин и журналистов, я уже много раз рассказывала об этом в Европарламенте. Но для либералов это не проблема!» — заявила Бочкор.