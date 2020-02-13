Киев, , 13:24 — REGNUM Украина планирует узнать численность жителей ДНР, ЛНР и Крыма при помощи спутниковоё съёмки, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 13 февраля в эфире «Украинского радио».

«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съёмки, который является очень сложным», — рассказал он.

Дубилет рассказал, что подобными методами перепись населения проводилась в Афганистане.

Министр также объяснил, почему результаты так называемой «цифровой переписи» — это данные Государственной службы статистики Украины умноженные на 0,888.

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По словам Дубилета, сначала были получены данные о численности населения. Для определения распределения по полу и возрасту были использованы данные Государственной службы статистики Украины и ещё нескольких реестров.

Напомним, по данным экспертов, население Украины быстро стареет — количество людей, выходящих на пенсию в 1,5 раза больше тех, кто начинает свою трудовую деятельность.

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Напомним, Украина утратила контроль над Крымом и частью Донбасса после государственного переворота 2014 года. После переворота в Крыму прошёл референдум о воссоединении с Россией, а в Донбассе Украина начала карательную операцию с применением армии и незаконных «добровольческих формирований».