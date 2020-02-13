Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Четверо сенаторов в США призвали к оценке индийского закона о лишении штата Джамму и Кашмир особого статуса. Об этом 13 февраля сообщает Geo TV.

С соответствующим призывом к государственному секретарю США Майку Помпео обратились сенаторы Линдси Грэм, Крис Ван Холле, Тод Янг, Дик Дурбин.

«В настоящее время в Индии продолжается самый длинный в истории комендантский час», — говорится в письме на имя госсекретаря, цитируемого изданием.

Примечательно, что ситуация в индийском Кашмире осложнилась еще в августе 2019 года, однако конгрессмены написали указанное письмо лишь сейчас, в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Индию.

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