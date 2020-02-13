Париж, , 13:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в департамент Верхняя Савойя, чтобы поднять темы, связанные с экологией и защитой окружающей среды, передает BFM TV.

Издание отмечает, что глава государства хочет сделать экологию одним из приоритетов своего пятилетнего срока.

Чтобы открыть новую главу в области экологии, Эммануэль Макрон возглавил совет по экологической защите.

Власти Франции намерены побудить чиновников ездить на велосипеде, отказаться от покупки одноразовой пластиковой посуды, увеличить число парковочных мест для велосипедов. Совет по экологической защите также объявил о создании охраняемой территории горного пика Монблан к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции совершил поездку в Альпы, где он встретился со специалистами по глобальному потеплению.

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