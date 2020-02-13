Киев, , 13:22 — REGNUM Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сравнил ситуацию в стране с Зазеркальем после того, как его допросили в Государственном бюро расследований. Об этом говорится в сообщении Парубия странице в Facebook.

Экс-спикера допрашивали по делу о препятствовании избирательному праву. Он написал, что в стране всё незаметно оказалось наоборот: правда и право преследуются, а предательство и преступления превратились в добродетели.

«Главное из этого абсурда вырваться», — отметил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Парубия на Украине возбуждено несколько уголовных дел.

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