13 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Сенат Италии лишил Маттео Сальвини депутатской неприкосновенности и разрешил привлечь экс-главу МВД к уголовной ответственности. «За» проголосовали сенаторы от правящих партий – либералы и популисты. Но и в партии Сальвини не голосовали «против». И те, и другие рассчитывают, что этот суд пойдет им только на пользу. Либералам – чтобы утопить «Лигу», которая держится на личном рейтинге Сальвини. «Лиге» — чтобы наконец превратить свое первое место в рейтингах в абсолютную победу. И во власть.

Сергей Гуркин, , 13:59 — REGNUM 12 февраля сенат Италии лишил Маттео Сальвини депутатской неприкосновенности и разрешил министерскому трибуналу привлечь экс-главу МВД к уголовной ответственности. «За» проголосовали сенаторы от правящих партий — либералы и популисты. Но и в партии Сальвини не голосовали «против». И те, и другие рассчитывают, что этот суд пойдет им только на пользу.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Миграционный повод

Поводом для привлечения Сальвини к ответственности стал эпизод, имевший место летом 2019 года. К берегам Италии подошел очередной корабль с нелегальными мигрантами. Сальвини в очередной раз в соответствии с законами страны (в том числе с теми, что были разработаны по его собственной инициативе) запретил их впускать. Но поскольку несколько европейских стран выразили готовность принять этих мигрантов, то на время переговоров их оставили на борту корабля, а корабль в порту.

Некоторое время спустя министерский трибунал, а вслед за ним либералы и популисты увидели в этих действиях Сальвини «незаконное удержание» граждан, а также ряд других нарушений. И теперь лидеру «Лиги» грозит 15 лет тюрьмы с запретом на занятие политических должностей.

Лодка с мигрантами

Повод, мягко говоря, шит белыми нитками. И Сальвини было несложно это доказать. Если имело место нарушение закона, то почему коллеги «Лиги» по тогдашней коалиции, популисты, не заговорили об этом сразу? Почему Джузеппе Конте, возглавлявший и тогдашнее, и нынешнее правительство, ничего не говорил? Почему популисты год назад в абсолютно аналогичной ситуации голосовали против привлечения Сальвини к суду? Почему никому не приходит в голову привлекать к суду преемницу лидера «Лиги» на посту главы МВД Лучану Ламоргезе, которая точно так же «удерживает» мигрантов на время переговоров с европейскими странами об их перераспределении?

Потому что дело тут не в «удержании граждан» и вообще не в мигрантах, а в политике, точнее говоря — во власти. Для оппонентов Сальвини этот суд — возможность победить могучего конкурента. Для него самого — возможность наконец повысить рейтинг своей партии до таких высот, чтобы приход к власти стал неизбежным.

Политический подтекст

Предыдущее правительство Италии — то, в котором работал Сальвини — было сформировано в мае 2018 года популистами и «Лигой». У Сальвини было вдвое меньше портфелей, потому что рейтинг популистов в тот момент был вдвое выше. Однако стоило лидеру «Лиги» получить пост главы МВД и начать выполнять свои обещания по закрытию границ страны от мигрантов (за время его пребывания на посту поток снизился на 90%), как рейтинг его партии рванул вверх. И за первые же недели почти удвоился — с 17 до 30%.

Рейтинг популистов, напротив, снижался. Потому что весь этот 33-процентный рейтинг был получен на критике ранее правящих либералов и на обещаниях бороться за всё хорошее против всего плохого. Получение власти при такой политической программе не могло сказаться на рейтинге позитивно. Популисты выполнили некоторые свои обещания, к примеру, начали выплаты «пособия по гражданству» малоимущим. Но рейтинг всё равно падал.

Логотип партии «Движения 5 звезд» Movimento5stelle.it

В мае 2019 года Сальвини выиграл выборы в Европарламент, набрав в Италии 34% — вдвое больше, чем 14 месяцами ранее на национальных выборах. И решил, что пора поставить вопрос ребром. Либо «Лига» получает в действующем правительстве больше полномочий, а программа правительства становится ближе к программе партии. Либо — выход из коалиции и досрочные выборы. Результатом которых неминуемо должна была стать победа правоцентристов во главе с «Лигой». И пост премьера для Сальвини.

Все лето 2019 года шли торги, но итог оказался неожиданным. Итальянское законодательство позволяет формальному главе государства, президенту, при распаде коалиции разрешать политическим силам в парламенте сформировать новое большинство. Без проведения выборов. Чем — после выхода «Лиги» из коалиции — и воспользовались либералы и популисты. Вчерашние «антагонисты» и «непримиримые оппоненты» объединились и сформировали новое большинство, потому что выбора у них не было. И для тех, и для других это было единственным шансом получить (сохранить) власть.

Ситуация стала патовой. Рейтинг поддержки правящих партий — 40%, правоцентристской оппозиции — 50%. Выборы можно оттягивать, но это нельзя делать бесконечно. И не может быть уверенности в том, что пребывание Сальвини в оппозиции снизит его рейтинг. Как раз наоборот. И не только из-за мигрантов. К примеру, в период пребывания «Лиги» в правительстве экономический рост был чуть выше нуля. Таков он и сейчас. Только Сальвини снижал пенсионный возраст, а либералы собираются повысить его обратно. И вряд ли такое повышение повысит их рейтинг.

Повышение ставок

В такой ситуации обе стороны готовы к повышению ставок. Сальвини не хочет ждать 2023 года, когда должны пройти очередные выборы. Либералы и популисты не хотят править в эти три года в условиях падающих рейтингов и в ожидании неминуемого конца. Сальвини стремится повысить рейтинг «Лиги» еще больше, чтобы правление правительства меньшинства стало совсем уж неприличным — что привело бы к досрочным выборам. Либералы и популисты пытаются найти на оппонента узду.

Съезд партии «Лига Севера» в Турине. Италия Fabio Visconti

Сила — и слабость — «Лиги» состоит в лидероцентричности партии. Фамилии нынешних глав либералов и популистов знает не каждый итальянец. Единственный сколько-нибудь сопоставимый по индивидуальной яркости политик — лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони, но она — из лагеря Сальвини. Говорливому и энергичному экс-премьеру Маттео Ренци вряд ли удастся второй раз войти в ту же воду. Что понимает и он сам — отсюда выход из состава либералов и создание собственной партии.

«Лига» же в огромной степени держится на личном имидже Сальвини как «нормального человека» и «нормального политика». Который за нормальную семью, за поддержку традиционных ценностей, включая христианские, и за суверенитет страны без выхода из ЕС. И ответный тезис либералов — «надо еще больше Европы» — уже давно не работает.

Самый очевидный способ найти узду на лидероцентричную партию — убрать ее лидера. Конечно, тут есть некоторые проблемы. Суд может и не принять доводов либералов. Слушания могут превратиться в бенефис Сальвини. И даже возможный обвинительный приговор — привести к, мягко выражаясь, некоторым беспорядкам. А также к продолжению роста рейтинга «Лиги» уже не под руководством заключенного Сальвини, а во имя его. Но делать-то что-то надо. И по большому счету либералов больше интересует не результат, а процесс привлечения лидера «Лиги» к ответственности. Бесконечные обвинения и нагнетания в контролируемых ими основных СМИ вкупе с огневой поддержкой евробюрократов.

Маттео Сальвини Governo.it

Для «стирания» самого яркого политика страны используются и другие методы. К примеру, создано целое «независимое» молодежное «движение сардин», идеология которого сводится к фразе «мы против Сальвини, потому что он авторитарный фашист». Эдакий способ с помощью детей Сороса оттянуть голоса у «Лиги» в пользу либералов, не поминая при этом самих либералов, потому что они себя во власти уже показали во всей красе.

Но этого мало. Нужно повышать ставки. В этом — и только в этом — позиции «проевропейских» либералов и правых «консервативных суверенитистов» совпадают. Невозможно стоять в полупозиции бесконечно.