Тегеран, , 13:09 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани не собирается покидать свой пост. Об этом заявил 13 февраля журналистам официальный представитель правительства Ирана и помощник Рухани Али Рабии.

Рабии подчеркнул, что Рухани останется президентом до истечения положенного срока. Любые слухи о его отставке, которые могут появиться в будущем, опровергаются заранее, добавил представитель правительства.

13 февраля сообщение о возможном уходе Рухани с поста президента появилось в сетевом издании «Аль-Монитор». Другие СМИ сообщают, что источником слухов является бывший депутат парламента, консерватор Алиреза Закани. Он связал возможную отставку Рухани и попытку переговоров Ирана с президентом США Дональдом Трампом, которая может окончиться неудачей.

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