Париж, , 13:01 — REGNUM Франция, как и все партнеры международной группы поддержки, ожидает от властей Ливана далеко идущих и амбициозных реформ, особенно с точки зрения прозрачности экономики и финансовой устойчивость, борьбы с коррупцией и независимости судебной власти, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Реформы должны проводиться в духе ответственности и в общих интересах всех ливанцев», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж вновь заявляет о своей приверженности суверенитету, стабильности и безопасности Ливана.

Напомним, 11 февраля 2020 года парламент Ливана одобрил министерскую декларацию нового правительства.