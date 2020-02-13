Киев, , 12:59 — REGNUM Офис президента Украины обнародовал программу визита президента Зеленского в Мюнхен на конференцию по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.

Сообщается, что в рамках конференции президент Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

С кем именно предполагаются встречи — не уточняется.

Ранее об участии Зеленского в Мюнхенской конференции сообщали организаторы мероприятия, однако без всяких подробностей.

При этом на Украине обсуждалась информация, что команда Зеленского делает всё возможное, чтобы не пустить бывшего президента страны Петра Порошенко на конференцию по безопасности в Мюнхен.