Киев, 13 февраля 2020, 13:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении главы офиса президента Украины Андрея Ермака в состав Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Текст указа опубликован 13 февраля на сайте президента Украины.
Одновременно совет покинул бывший глава офиса президента Андрей Богдан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что приоритетом президента Украины и его офиса остаётся прекращение войны в Донбассе.
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