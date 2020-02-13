Киев, 13 февраля 2020, 13:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении главы офиса президента Украины Андрея Ермака в состав Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Текст указа опубликован 13 февраля на сайте президента Украины.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича — руководителя офиса президента Украины», — сказано в тексте указа.

Одновременно совет покинул бывший глава офиса президента Андрей Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что приоритетом президента Украины и его офиса остаётся прекращение войны в Донбассе.

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